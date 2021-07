Quagliarella stende il Piacenza | 2-0 per la Sampdoria di D’Aversa

(Di lunedì 26 luglio 2021) Laha superato ilcon un rotondo 2-0 firmato da capitan: terza vittoria consecutiva per i blucerchiati Laha superato il terzo test estivo battendo ilcon un rotondo 2-0 interamente firmato dal capitano Fabio. Il bomber blucerchiato ha aperto e chiuso i giochi nel corso del primo tempo con due gol di pregevole fattura. Buone risposte per il tecnico Roberto, che ha dovuto rinunciare a sei calciatori della rosa: Jeison Murillo, Ronaldo Vieira e Lorenzo Tonelli per infortunio, Albin Ekdal e Jakub ...

Buona la prima per la Sampdoria di Mister D'Aversa : la compagine genovese stende la Nuova Camunia per 14 - 0. Dopo un inizio poco convincente e con tante occasioni sprecate, ... Un conto è permettersi contro il Nuova Camunia contemporaneamente in campo Gabbiadini, Quagliarella, Caprari e Candreva, tutto un altro paio di maniche replicare in Serie A. Quindi, parliamo per prima ...