Advertising

infoitsport : PSG, slitta l'esordio di Sergio Ramos: non convocato per l'amichevole con l'Augsburg - sportface2016 : #PSG Slitta l'esordio di Sergio Ramos: non convocato per l'amichevole odierna con l'Augsburg -

Ultime Notizie dalla rete : Psg slitta

Sportface.it

Secondo quanto riportato da L'Equipe , bisognerà pazientare prima di vedere Sergio Ramos in campo con la maglia del Paris Saint - Germain: l'ex Real Madrid. dopo aver saltato le prime due amichevoli ...L'ufficialità di Achraf Hakimi alsta per arrivare, ora che anche il Real Madrid ha dato il via libera all'operazionel'ufficialità del Paris Saint - Germain per Hakimi. Ma nessun giallo. Di mezzo c'era semplicemente il ...Paris Saint Germain, slitta l'esordio di Sergio Ramos: non giocherà contro Siviglia e Lille a causa di un problema fisico ...?? #Napoli. . Napoli sources confirm there’s still no official bid from Everton or any other club for Koulibaly - despite rumours. Napoli manager Luciano Spalletti about Kalid ...