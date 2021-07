Premio Amnesty | Napoli trionfa negli emergenti con Blindur e Donix

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– La 24a edizione delnella sezioneha vistore: acon il brano “3000x” è andato ilassoluto e acon “Siriana” quello della critica, in una finale che ha visto in gara anche gli Aftersat, pure loro partenopei, con “Sanpapiè”, Olivia xx da Viterbo con “Solo una figlia” (che ha portato a casa ildel pubblico) e Picciotto da Palermo con “Bimbi” (che si è aggiudicato ilIndieffusione). La finale del ...

In collegamento video, interverranno Riccardo Noury portavoce diInternational Italia e la ... "L'Affido", vincitore alla Mostra del Cinema del Leone D'Argento - Miglior regia e delDe ..."Dalle mie parti" dei Negramaro è la canzone vincitrice, per il 2021, delInternational Italia sul tema dei diritti ...Con la vittoria già annunciata lo scorso aprile, i Negramaro hanno ritirato ieri il Premio Amnesty per la canzone “Dalle mie parti” in occasione della festa dedicata a “Voci per la libertà – Una canzo ...“Dalle mie parti” dei Negramaro è la canzone vincitrice, per il 2021, del Premio Amnesty International Italia sul tema dei diritti umani.