Olimpiadi, Pugilato: la napoletana Testa ai quarti, mercoledì combatte per medaglia (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bella prova dell’azzurra Irma Testa nel match degli ottavi di finale del Pugilato di Tokyo 2020 (categoria pesi piuma) che l’ha vista impegnata contro la coriacea irlandese Michaela Walsh, battuta ai punti 5-0 (29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27). La poliziotta di Torre Annunziata è apparsa un po’ nervosa all’inizio, poi ha fatto valere la superiore tecnica e l’abilità nel portare il sinistro. Alla fine la supremazia sulla rivale è stata evidente, e premiata dai giudici. mercoledì Irma ‘Butterfly’ Testa affronterà la canadese Caroline Veyre, e se vincerà avrà la certezza delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bella prova dell’azzurra Irmanel match degli ottavi di finale deldi Tokyo 2020 (categoria pesi piuma) che l’ha vista impegnata contro la coriacea irlandese Michaela Walsh, battuta ai punti 5-0 (29-28, 29-28, 30-27, 29-28, 30-27). La poliziotta di Torre Annunziata è apparsa un po’ nervosa all’inizio, poi ha fatto valere la superiore tecnica e l’abilità nel portare il sinistro. Alla fine la supremazia sulla rivale è stata evidente, e premiata dai giudici.Irma ‘Butterfly’affronterà la canadese Caroline Veyre, e se vincerà avrà la certezza delle ...

