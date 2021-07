Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Federico Burdisso bene a metà, semifinale nei 200 farfalla con il settimo tempo. Avanza anche Giacomo Carini (Di lunedì 26 luglio 2021) Federico Burdisso accede alle semifinali dei 200 farfalla ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma la sua prestazione non convince del tutto. Il suo 1.55.14 gli vale il pass per il penultimo atto con il settimo tempo di giornata, il terzo nella sua batteria. L’azzurro era partito infatti a spron battuto nei primi cento metri, rimanendo in equilibrio con le sue migliori giornate. Fino alla seconda vasca Burdisso si ritrova a condurre agevolmente, tanto è vero che il suo 53.57 è il tempo migliore di tutte e cinque le sessioni, ma nella seconda parte di gara subisce ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021)accede alle semifinali dei 200ai Giochi Olimpici di, ma la sua prestazione non convince del tutto. Il suo 1.55.14 gli vale il pass per il penultimo atto con ildi giornata, il terzo nella sua batteria. L’azzurro era partito infatti a spron battuto nei primi cento metri, rimanendo in equilibrio con le sue migliori giornate. Fino alla seconda vascasi ritrova a condurre agevolmente, tanto è vero che il suo 53.57 è ilmigliore di tutte e cinque le sessioni, ma nella seconda parte di gara subisce ...

