Niente Serie A per Giovinco: l'attaccante vola in Grecia

Niente Serie A per Sebastian Giovinco: l'attaccante era stato accostato al Venezia. Ora è ai dettagli con il Paok Salonicco Sebastian Giovinco nei giorni scorsi è stato accostato al Venezia. L'ex attaccante della Juventus aveva l'occasione di tornare in Serie A in uno dei progetti più intriganti. Niente accordo con i lagunari per Giovinco che, come riporta Sky Sport, ha ricevuto un'offerta dalla Grecia dal Paok Salonicco. La trattativa sarebbe ai dettagli e restano da sistemare solo gli ultimi dettagli.

