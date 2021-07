Nardò, esplode bombola in casa vacanze: grave bimbo di 5 anni, ustioni su tutto il corpo (Di lunedì 26 luglio 2021) Nardò, esplode bombola in casa vacanze. Incidente domestico in un appartamento preso in affitto da una famiglia per le vacanze. L’esplosione della bombola di gas ha travolto in pieno il bimbo e il nonno, ricoverata sotto choc anche la madre del bambino che ha assistito in prima persona allo scoppio. Tre feriti, due due quali gravi, uno è un bimbo di 5 anni, il bilancio dell’esplosione di una bombola di gas avvenuta questa mattina in una casa vacanze in via Francesco Falco ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 luglio 2021)in. Incidente domestico in un appartamento preso in affitto da una famiglia per le. L’esplosione delladi gas ha travolto in pieno ile il nonno, ricoverata sotto choc anche la madre del bambino che ha assistito in prima persona allo scoppio. Tre feriti, due due quali gravi, uno è undi 5, il bilancio dell’esplosione di unadi gas avvenuta questa mattina in unain via Francesco Falco ...

