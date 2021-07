Migranti, la Lamorgese scopre la “bomba Castel Volturno”: «Sono troppi. Vanno rimpatriati» (Di lunedì 26 luglio 2021) Lo scoop è che abbiamo un ministro dell’Interno. La notizia ha del clamoroso alla luce delle nostre coste colabrodo e delle nostre piazze che si affollano di cortei non autorizzati. Dal Viminale, tuttavia, confermano tutto e ne svelano persino l’identità: Luciana Lamorgese. In mattinata ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Caserta e da lì, attraverso dichiarazioni ufficiali, ha certificato la propria esistenza in vita. Caserta, provincia flagellata, oltre che dalla criminalità organizzata, anche dall’immigrazione clandestina. L’esempio più clamoroso è quello di Castel Volturno, oltre 20 chilometri di spiaggia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Lo scoop è che abbiamo un ministro dell’Interno. La notizia ha del clamoroso alla luce delle nostre coste colabrodo e delle nostre piazze che si affollano di cortei non autorizzati. Dal Viminale, tuttavia, confermano tutto e ne svelano persino l’identità: Luciana. In mattinata ha presieduto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Caserta e da lì, attraverso dichiarazioni ufficiali, ha certificato la propria esistenza in vita. Caserta, provincia flagellata, oltre che dalla criminalità organizzata, anche dall’immigrazione clandestina. L’esempio più clamoroso è quello di, oltre 20 chilometri di spiaggia ...

Advertising

emmabonino : Oggi sono intervenuta durante il question time con la Signora Ministro Lamorgese per il dato ancora sconfortante su… - SecolodItalia1 : Migranti, la Lamorgese scopre la “bomba Castel Volturno”: «Sono troppi. Vanno rimpatriati» - corrmezzogiorno : #Napoli Castel Volturno, Lamorgese: «15mila migranti irregolari Si rifletta sui rimpa... - Dany7071 : Bisogna ricordare alla Lamorgese che anche i continui sbarchi di clandestini non sono autorizzati....ed i migrant… - m1marisa : RT @piergiuseppe36: Hotel Covid 4 stelle per i migranti: Lamorgese ha già sperperato 200mila euro, per ogni ospite 65 euro al giorno https:… -