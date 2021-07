Mara Venier, la foto ricordo emoziona amici e fan: il nostalgico scambio di commenti con la collega (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultimo periodo non sembrerebbe essere dei più semplici per Mara Venier, che poche ore fa ha comunicato ai suoi follower di essersi nuovamente dovuta recare in ospedale, per via dei problemi di salute che la affliggono da tempo. Fortunatamente però la conduttrice di Domenica In è circondata dall’affetto di amici e fan, ai quali ha regalato uno scatto ricordo pubblicato sul suo profilo Instagram proprio in queste ore. L’immagine ha subito raccolto i commenti entusiasti di chi era con lei in quel momento speciale, risalente ormai ad alcuni anni fa. Mara Venier: la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ultimo periodo non sembrerebbe essere dei più semplici per, che poche ore fa ha comunicato ai suoi follower di essersi nuovamente dovuta recare in ospedale, per via dei problemi di salute che la affliggono da tempo. Fortunatamente però la conduttrice di Domenica In è circondata dall’affetto die fan, ai quali ha regalato uno scattopubblicato sul suo profilo Instagram proprio in queste ore. L’immagine ha subito raccolto ientusiasti di chi era con lei in quel momento speciale, risalente ormai ad alcuni anni fa.: la ...

Advertising

infoitcultura : Mara Venier di nuovo in ospedale: 'Chissà quando finirà' - infoitcultura : “Sono di nuovo in ospedale”. Mara Venier, i problemi mancano mai: “Non so quando finirà” - UNDMofficial : New post: Mara Venier in ospedale: “Ricovero? Vi spiego perchè sono qui” - ilgiornale : Prima un video di sfogo pubblicato sul proprio canale Instagram, poi un po' di chiarezza sul suo attuale stato di… - Disoccupato1 : problemi odontoiatrici ---> reparto neurochirurgia ?? 'Certo, non si sarebbe aspettata un decorso simile da un banal… -