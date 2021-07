L’ultima dei giornali | chi non si vaccina è un microbo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 luglio 2021) “L’Ebreo è la larva di un corpo in corruzione, una pestilenza peggio della peste nera del passato, un portatore di bacilli della peggior specie, l’eterno fungo divisore della umanità, il ragno che succhia il sangue delle nazioni, il sorcio che si batte a sangue, il parassita nel corpo delle nazioni che va a moltiplicarsi come undannoso” Mi sono venute in mente, queste allucinate metafore animalesche e mediche, tratte ovviamente dal Mein Kampf di Hitler, quando domenica mattina ho letto questo titolo della Stampa: “Nelle piazze il virus dei no-pass”. Caspita, mi sono detto, io che mi sonoto a marzo e poi a maggio, che non sono contro i ...