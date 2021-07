Kaio Jorge, la giornata della Juve con lettera ufficiale al Santos (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata una giornata importante per il futuro di Kaio Jorge, stellina del Santos in scadenza a dicembre. La lettera della Juve al Santos indirizza molto, chiara conferma che i bianconeri hanno lavorato molto. Come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la Juve ha ufficializzato il suo interesse, dopo quello concreto del Milan. E l’offerta del Benfica che aveva trovato accordo con il Santos ma non con Bertolucci. E la Juve è uscita allo scoperto in modo concreto, aspettando i prossimi passaggi. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata unaimportante per il futuro di, stellina delin scadenza a dicembre. Laalindirizza molto, chiara conferma che i bianconeri hanno lavorato molto. Come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, laha ufficializzato il suo interesse, dopo quello concreto del Milan. E l’offerta del Benfica che aveva trovato accordo con ilma non con Bertolucci. E laè uscita allo scoperto in modo concreto, aspettando i prossimi passaggi. ...

Advertising

Glongari : La #Juventus ha trovato un accordo con Kaio Jorge. Accordo totale con il giocatore e con il suo agente Bertolucci. #KaioJorge @tvdellosport - Glongari : EXCL - ??La #Juventus ha inviato una missiva ufficiale al #Santos per informare della sua volontà di trovare un acco… - GoalItalia : La Juventus ha bloccato Kaio Jorge: può arrivare subito tramite indennizzo o a parametro zero a gennaio ???? [… - Lucaaffigi : RT @salda__: Il forno Elio sforna la sua risposta per la commissione chiesta dal procuratore di Kaio Jorge - salda__ : Il forno Elio sforna la sua risposta per la commissione chiesta dal procuratore di Kaio Jorge -