Incendio Sardegna, notte di fuoco a Oristano: circa 400 evacuati e strade chiuse, Canadair in azione (Di lunedì 26 luglio 2021). notte di paura in provincia di Oristano, dove una serie di incendi sono scoppiati nel tardo pomeriggio di ieri. Le emergenze hanno riguardano soprattutto Cuglieri, dove il rogo è arrivato fino alla piazza centrale e 40 persone sono state fatte allontanare da una casa di cura, Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Usellus. In azione i Canadair. notte di fuoco e paura in Sardegna, in particolare nella zona di Oristano, dove dalla serata di ieri sono scoppiati una serie di roghi che hanno costretto circa 400 persone in totale ad abbandonare le loro abitazioni.

