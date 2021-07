Hidilyn Diaz e il riscatto delle Filippine: primo storico oro olimpico (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Olimpiadi lasciano sempre un grande spazio alle storie, alle imprese e alle meravigliose favole. Certamente non tutti i successi sono inattesi, ma quando si verifica una sorpresa è giusto elogiarla ed esaltarla. Quest’oggi, è stata la volta di Hidilyn Diaz, sollevatrice di pesi delle Filippine che ha conquistato un oro entrando nella storia del suo paese e dei Giochi Olimpici. Il suo infatti, è stato il primo storico successo del suo paese che mai si era posizionato sul gradino più alto del podio. Hidilyn Diaz, un’impresa da ricordare Quella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Olimpiadi lasciano sempre un grande spazio alle storie, alle imprese e alle meravigliose favole. Certamente non tutti i successi sono inattesi, ma quando si verifica una sorpresa è giusto elogiarla ed esaltarla. Quest’oggi, è stata la volta di, sollevatrice di pesiche ha conquistato un oro entrando nella storia del suo paese e dei Giochi Olimpici. Il suo infatti, è stato ilsuccesso del suo paese che mai si era posizionato sul gradino più alto del podio., un’impresa da ricordare Quella ...

Advertising

LazarussurazaL : @eo_performance pure ignorance - LukeScuba : RT @LucaGattuso: In 97 anni di partecipazioni alle Olimpiadi (la prima volta Anversa 1924) le Filippine avevano vinto 3 argenti e 7 bronzi.… - _ghiliane_ : Strong woman Hidilyn Diaz JSJSJSJ i had to - sirGDG : RT @LucaGattuso: In 97 anni di partecipazioni alle Olimpiadi (la prima volta Anversa 1924) le Filippine avevano vinto 3 argenti e 7 bronzi.… - lenujhrom : RT @tripps42: Hidilyn Diaz ha conquistato la prima medaglia d'oro per le Filippine nella storia delle olimpiadi al sollevamento pesi. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Hidilyn Diaz Diario da Tokyo 2020, le imprese sportive ai Giochi Olimpici Le Filippine, presenti ai Giochi sin dal 1924, vincono il primo oro olimpico nel sollevamento pesi - 55 kg - grazie alla 30enne Hidilyn Diaz. Nella sua quarta e probabilmente ultima Olimpiade, Diaz ...

Tokyio 2020, giornata storica per le Filippine: prima medaglia d'oro alle Olimpiadi Chi è Hidilyn Diaz Hidilyn Diaz è stata la prima sollevatrice donna a competere per il proprio Paese alle , a Pechino 2008. Nata il 20 febbraio 1991 a Zamboanga, Mindanao, è cresciuta in un contesto ...

Hidilyn Diaz, arriva dal sollevamento pesi il primo storico oro per le Filippine la Repubblica Archivio articoli con tag: Hidilyn Diaz Le Filippine sono il 13° paese al mondo per popolazione: 109 milioni di abitanti. Tutti sono pazzi per il basket, si sa. Alle Olimpiadi partecipano quasi da sempre, da Parigi 1924. Con l’attuale deleg ...

Tokyo 2020/8 Il primo oro delle Filippine Le Filippine sono il 13° paese al mondo per popolazione: 109 milioni di abitanti. Tutti sono pazzi per il basket, si sa. Alle Olimpiadi partecipano quasi da sempre, da Parigi 1924. Con l’attuale deleg ...

Le Filippine, presenti ai Giochi sin dal 1924, vincono il primo oro olimpico nel sollevamento pesi - 55 kg - grazie alla 30enne. Nella sua quarta e probabilmente ultima Olimpiade,...Chi èè stata la prima sollevatrice donna a competere per il proprio Paese alle , a Pechino 2008. Nata il 20 febbraio 1991 a Zamboanga, Mindanao, è cresciuta in un contesto ...Le Filippine sono il 13° paese al mondo per popolazione: 109 milioni di abitanti. Tutti sono pazzi per il basket, si sa. Alle Olimpiadi partecipano quasi da sempre, da Parigi 1924. Con l’attuale deleg ...Le Filippine sono il 13° paese al mondo per popolazione: 109 milioni di abitanti. Tutti sono pazzi per il basket, si sa. Alle Olimpiadi partecipano quasi da sempre, da Parigi 1924. Con l’attuale deleg ...