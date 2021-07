Halo Infinite: a breve sarà possibile provare la beta multiplayer, parola di 343 Industries (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo un’infinità di promesse e annunci al riguardo sembra che finalmente la beta multiplayer di Halo Infinite sia in dirittura d’arrivo 343 Industries, dopo aver confermato all’E3 che il multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato free to play, ha anche annunciato che le prime beta del gioco (o anteprime tecniche) sarebbero stato lanciate questa estate. Nel corso delle ultime due settimane è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni riguardo la sempre maggiore prossimità della data di rilascio di queste anteprime da parte della ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo un’infinità di promesse e annunci al riguardo sembra che finalmente ladisia in dirittura d’arrivo 343, dopo aver confermato all’E3 che ildisarebbe stato free to play, ha anche annunciato che le primedel gioco (o anteprime tecniche) sarebbero stato lanciate questa estate. Nel corso delle ultime due settimane è stato tutto un susseguirsi di dichiarazioni riguardo la sempre maggiore prossimità della data di rilascio di queste anteprime da parte della ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Halo Infinite: Yoroi Spartan TIMED EDITION via Mondo. - tuttoteKit : Halo Infinite: a breve sarà possibile provare la beta multiplayer, parola di 343 Industries #343Industries… - infoitscienza : Halo Infinite sta per ricevere la prima beta multi player, già questa settimana - infoitscienza : Halo Infinite sta per ricevere la prima beta multi player, già questa - infoitscienza : Halo Infinite sta per ricevere la prima beta multi player, già questa -