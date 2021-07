Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: la Russia vince la gara a squadre maschile, Giappone battuto di 1 decimo! (Di lunedì 26 luglio 2021) All’Ariake Gymnastics Centre è andata in scena una delle più belle gare a squadre maschili di Ginnastica artistica della storia delle Olimpiadi. Tre formazioni si sono date battaglia fino all’ultimo esercizio, sul filo dei decimi, per la conquista della medaglia d’oro. La gara che premia la bontà del movimento ginnico di un intero Paese viene vinta come da pronostico dalla Russia (262.500 punti), ma i Campioni del Mondo hanno sconfitto il Giappone per appena un decimo (262.397) e la Cina chiude in terza piazza attardata di appena sei decimi (261.894). Una sfida semplicemente stellare, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) All’Ariake Gymnastics Centre è andata in scena una delle più belle gare amaschili diartistica della storia delle. Tre formazioni si sono date battaglia fino all’ultimo esercizio, sul filo dei decimi, per la conquista della medaglia d’oro. Lache premia la bontà del movimento ginnico di un intero Paese viene vinta come da pronostico dalla(262.500 punti), ma i Campioni del Mondo hanno sconfitto ilper appena un decimo (262.397) e la Cina chiude in terza piazza attardata di appena sei decimi (261.894). Una sfida semplicemente stellare, che ...

Advertising

Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - Eurosport_IT : VANESSA FERRARI SEMPLICEMENTE STUPENDA ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #ArtisticGymnastic… - Gazzetta_it : Vanessa Ferrari pronta a sfatare il tabù olimpico. Lunedì può scrivere la storia #Tokyo2020 - _ecl1ps3__ : Comunque per me non solo le olimpiadi, sono semplicemente decathlon visto che si passa dal nuoto alla ginnastica, a… - lucamylifestyle : Io che guardo la ginnastica e gli atleti alle Olimpiadi -