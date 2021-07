(Di lunedì 26 luglio 2021) Associazione Stampa Toscana e Ordine deidella Toscana, d'intesa con la Federazione Nazionale della Stampa, chiedono alle autorità di pubblica sicurezza di tutelare il lavoro dei cronisti e di far analizzare dagli specialisti i video che documentano gli episodi, dai quali non dovrebbe essere difficileL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: giornalisti aggrediti a manifestazione contro Green pass. Ast e Odg: individuare i responsabili - extraterra62 : RT @NAntimafia: Ancora un giornalista insultato e picchiato durante una manifestazione. È accaduto a Firenze a Saverio Tommasi, mentre docu… - giovcusumano : RT @Artventuno: #SaverioTommaso è il cronista molestato e insultato a #Firenze dai negazionisti #novax. Esistono video, filmati e testimoni… - bragiu : RT @Artventuno: #SaverioTommaso è il cronista molestato e insultato a #Firenze dai negazionisti #novax. Esistono video, filmati e testimoni… - PaolaAguggia : RT @Artventuno: #SaverioTommaso è il cronista molestato e insultato a #Firenze dai negazionisti #novax. Esistono video, filmati e testimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze giornalisti

FirenzeToday

...annuncio che farò di tutto per portare Cristicchi ain Piazza Santa Croce aa ... naturalmente dedicata a Dante che coinvolgeràe scrittori noti. Danteotosco700.it ...... durante le manifestazioni del fine settimana contro il green pass e le scelte del governo, a, come a Roma, a Milano e a Genova, ne hanno fatto le spese i. A, in piazza ...Associazione Stampa Toscana e Ordine dei giornalisti della Toscana, d'intesa con la Federazione Nazionale della Stampa, chiedono alle autorità di pubblica sicurezza di tutelare il lavoro dei cronisti ...La Toscana per Dante. La Toscana con Dante che diventa compagno di viaggio, ispiratore di emozioni, di pensieri, di idee, di gioia. Dal Falterona al mare, ...