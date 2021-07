Figliuolo | In 10 giorni tamponi a prezzo calmierato

(Di lunedì 26 luglio 2021) Presto si potrà fare il tampone per il green pass a. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, a “Morning News”, su Canale 5. “Ad oggi - ha specificato - sono stati scaricati più di 33 milioni di green pass, è abbastanza semplice. Inoltre, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per averea prezzi calmierati. Penso che nel giro di una decina di, o anche meno, riusciremo a trovare unmolto conveniente per chi, in attesa ...

Advertising

lbianchetti : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Ho avuto il compito di fare un protocollo d'intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. Nel g… - GiovaQuez : Figliuolo: 'Ho avuto il compito di fare un protocollo d'intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmiera… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Green pass, Figliuolo: entro 10 giorni accordo su prezzo tamponi calmierato #Covid - infoitinterno : Covid, Figliuolo: Entro 10 giorni accordo su prezzo tamponi calmierato - MediasetTgcom24 : Green pass, Figliuolo: entro 10 giorni accordo su prezzo tamponi calmierato #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo giorni

Prova ne è che in questile prenotazioni per vaccinarsi sono schizzate'. Salvini: 'Green ... Ancheha lavorato molto bene per la campagna, ma ora la variante Delta e la sfida no vax - ...... in 7hanno avuto la prima dose 350 mila under 30, con una crescita tripla rispetto a quella degli over 50 IL COMMISSARIO A tal proposito si è espresso il commissario Francesco Paolo:...Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a “Morning News”, su Canale ... Penso che nel giro di una decina di giorni, o anche meno, riusciremo a trovare un prezzo ..."Stiamo lavorando per avere i tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie", ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Con la vaccinazione "si limita la ci ...