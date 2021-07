F1 | GP Ungheria 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) La Formula Uno è pronta a tornare in azione per quello che sarà l’ultima gara prima della lunga pausa estiva. Domenica 1° agosto, sul tracciato dell’Hungaroring, si disputerà il Gran Premio d’, dopodiché il Circus andrà in ferie per quattro settimane. Il tortuoso tracciato magiaro è da sempre gradito a Lewis Hamilton, che vi ha già vinto 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). In caso di ulteriore successo, il trentaseienne britannico diventerebbe il primo pilota nella storia della F1 a trionfare in 9 occasioni nello stesso GP. Al contrario, Red Bull ha sempre trovato indigesta la pista edificata in un catino naturale alle porte di Budapest, ...