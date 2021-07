EA: “videogiocatore” non vuol dire nulla, i giochi sono ormai troppo popolari – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo Electronic Arts, “videogiocatore” non ha oramai alcun significato: i giochi sono troppo popolari.. Il videogioco, come medium, è diventato così comune e diffuso che non ha più senso chiamare qualcuno “videogiocatore”, secondo Elle McCarthy, vicepresidente di Electronic Arts. McCarthy è il VP of brand di EA e la sua attuale missione è quella di reinventare e rinvigorire EA dal punto di vista del branding. Parlando con AdWeek, McCarthy ha detto che il videogioco “non è più un mezzo o un’industria, è semplicemente ‘interattivo’. Ora si può interagire con quasi tutto attraverso il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo Electronic Arts, “” non ha oramai alcun significato: i.. Il videogioco, come medium, è diventato così comune e diffuso che non ha più senso chiamare qualcuno “”, secondo Elle McCarthy, vicepresidente di Electronic Arts. McCarthy è il VP of brand di EA e la sua attuale missione è quella di reinventare e rinvigorire EA dal punto di vista del branding. Parlando con AdWeek, McCarthy ha detto che il videogioco “non è più un mezzo o un’industria, è semplicemente ‘interattivo’. Ora si può interagire con quasi tutto attraverso il ...

