È arrivata la decisione ufficiale del Coni: il Chievo Verona è stato escluso dalla Serie B (Di lunedì 26 luglio 2021) Non ci sarà il Chievo Verona il prossimo anno in Serie B, ripescato il Cosenza. Questa è stata la decisione finale del Collegio di Garanzia del Coni che si è espresso sul ricorso della società veneta. Domani alle 11 il Consiglio Federale ratificherà le esclusioni. Su 6 ricorsi fatti solo una squadra si è vista concedere la propria iscrizione. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Giornata decisiva per il Chievo: attesa per la decisione del Coni L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Non ci sarà ilil prossimo anno inB, ripescato il Cosenza. Questa è stata lafinale del Collegio di Garanzia delche si è espresso sul ricorso della società veneta. Domani alle 11 il Consiglio Federale ratificherà le esclusioni. Su 6 ricorsi fatti solo una squadra si è vista concedere la propria iscrizione. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Giornata decisiva per il: attesa per ladelL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

