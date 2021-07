Dopo l'argento di Daniele Garozzo la scherma italiana deve giocare di squadra (Di lunedì 26 luglio 2021) Sliding doors. 2016: finale olimpica, 15-11, un fantastico Daniele Garozzo sgancia la stoccata dell’oro con sfrenata esultanza inclusa sulla pedana di Rio. 2021: finale olimpica, 15-11, un fantastico Daniele Garozzo si arrende tenendosi la coscia destra che per tutte le gare di fioretto individuale non gli ha dato tregua. È l’immagine della scherma italiana finora a Tokyo, anche se forse non si poteva chiedere di più. Deludente per il resto. Due argenti – oltre a Garozzo anche Luigi Samele, nella sciabola –, nessuno da parte delle ragazze che nel fioretto individuale ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sliding doors. 2016: finale olimpica, 15-11, un fantasticosgancia la stoccata dell’oro con sfrenata esultanza inclusa sulla pedana di Rio. 2021: finale olimpica, 15-11, un fantasticosi arrende tenendosi la coscia destra che per tutte le gare di fioretto individuale non gli ha dato tregua. È l’immagine dellafinora a Tokyo, anche se forse non si poteva chiedere di più. Deludente per il resto. Due argenti – oltre aanche Luigi Samele, nella sciabola –, nessuno da parte delle ragazze che nel fioretto individuale ...

