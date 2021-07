Covid, un farmaco unico contro tutte le varianti? Un algoritmo lo sta aiutando (Di lunedì 26 luglio 2021) La ricerca di un team dell’Università di Toronto ha scovato due proteine che potrebbero essere bersagliate dai medicinali, bloccando il virus in tutte le sue mutazioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 luglio 2021) La ricerca di un team dell’Università di Toronto ha scovato due proteine che potrebbero essere bersagliate dai medicinali, bloccando il virus inle sue mutazioni

