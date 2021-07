Covid in Campania | ancora linea dura di De Luca | si prevedono nuove ordinanze restrittive

Advertising

radioalfa : Covid in Campania, dati su contagi e vaccinazioni - GAZZETTACAMPANA : COVID In Campania 301 nuovi casi, +4 le degenze - - CorriereQ : Covid: Campania; 301 nuovi casi, +4 le degenze - maurquie : COVID-19, il bollettino ordinario dell'Unità di Crisi della Regione Campania - linailygregorio : RT @SkyTG24: Covid Campania, il bollettino: 301 contagi su 5.958 test -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

- Sono 301 i nuovi positivi alin, su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 5,05%, contro il 4,...- Sono 310 i contagi da coronavirus inoggi, 25 luglio 2021, secondo i dati del ... I pazienti ricoverati persono 180. In terapia intensiva, 11 persone. Secondo i dati della ...Ora che la pandemia corre di nuovo forte non sorprendono nuove misure già nelle prossime settimane in Campania.& È intollerabile che la Regione Campania riesca a garantire i Pediatri agli ospedali di Belluno e non alla provincia di Avellino C’erano tutti i presupposti per potenziare gli ospedali delle aree int ...