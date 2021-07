Cosa c'è dietro le rivolte dei no vax (Di lunedì 26 luglio 2021) Le rivolte dei no vax che stanno occupando la scena nel paese, in un’estate in cui la nuova escalation del virus non sembra scalfire la frenesia balneare che porta tutti a mescolarsi indiscriminatamente, hanno almeno il merito di non permettere che il tema della pandemia rimanga soffocato da apparenti contesi scientifici o tecnici. E soprattutto rendono visibile l’afonia di una parte consistente del quadro politico nazionale, la sinistra, del tutto amorfa e relegata nelle pieghe delle reazioni del governo alle intemperanze della destra. I nodi da sciogliere sono almeno due: innanzitutto va riconosciuta l’endemicità del fenomeno infettivo, che non può più essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Ledei no vax che stanno occupando la scena nel paese, in un’estate in cui la nuova escalation del virus non sembra scalfire la frenesia balneare che porta tutti a mescolarsi indiscriminatamente, hanno almeno il merito di non permettere che il tema della pandemia rimanga soffocato da apparenti contesi scientifici o tecnici. E soprattutto rendono visibile l’afonia di una parte consistente del quadro politico nazionale, la sinistra, del tutto amorfa e relegata nelle pieghe delle reazioni del governo alle intemperanze della destra. I nodi da sciogliere sono almeno due: innanzitutto va riconosciuta l’endemicità del fenomeno infettivo, che non può più essere ...

