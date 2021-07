Calciomercato Inter, Sarri pronto a bocciarlo | Inzaghi prepara l’assalto! (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato Inter, Lazzari non sembra convincere Sarri: Inzaghi prepara l’assalto per l’esterno biancoceleste, la rivelazione di Focolari Al lavoro nel quartiere generale estivo di Auronzo di Cadore, Manuel Lazzari è alle prese… L'articolo Calciomercato Inter, Sarri pronto a bocciarlo Inzaghi prepara l’assalto! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 26 luglio 2021), Lazzari non sembra convincerel’assalto per l’esterno biancoceleste, la rivelazione di Focolari Al lavoro nel quartiere generale estivo di Auronzo di Cadore, Manuel Lazzari è alle prese… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

