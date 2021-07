Bitcoin, il valore schizza alle stelle “grazie” ad Amazon: cosa sta succedendo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il valore dei Bitcoin cresce ancora e avanza verso i 40 mila dollari. La criptovaluta è salita del 12%, raggiungendo quota 39 mila dollari, grazie alle indiscrezioni su Amazon. Secondo alcuni rumors, infatti, l’azienda di Seattle, leader del settore e-commerce, starebbe cercando un manager per sviluppare la ‘strategia blockchain’ del colosso americano. Secondo il sito specializzato CoinDesk, Amazon sarebbe alla ricerca di una persona a cui affidare lo sviluppo della sua strategia in tema di moneta digitale e blockchain. L’indiscrezione ha alimentato le speculazioni in merito a un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildeicresce ancora e avanza verso i 40 mila dollari. La criptovaluta è salita del 12%, raggiungendo quota 39 mila dollari,indiscrezioni su. Secondo alcuni rumors, infatti, l’azienda di Seattle, leader del settore e-commerce, starebbe cercando un manager per sviluppare la ‘strategia blockchain’ del colosso americano. Secondo il sito specializzato CoinDesk,sarebbe alla ricerca di una persona a cui affidare lo sviluppo della sua strategia in tema di moneta digitale e blockchain. L’indiscrezione ha alimentato le speculazioni in merito a un ...

