Bargiggia contro Venerato | “Da quando questo signore ? un esperto di mercato?”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Paolorisponde a Cirocon un velenoso tweet. Al centro della polemica tra i due giornalisti la notizia diffusa dacirca l’interesse della Juventus per Manolas. Ciroai microfoni di radio Kiss kiss Napoli ha smentito tutto asserendo: Il Napoli mi ha fatto sapere che non ha ricevuto telefonate”. Le possibilità che il Napoli possa privarsi di Manolas sono bassissime. De Laurentiis pur ammettendo pubblicamente che nessuno ? incedibile difficilmente si priverebbe del difensore ad un prezzo inferiore di quanto ? stato pagato. Le vie delsono comunque oscure, tutti ...

Bargiggia pubblica un duro post contro Venerato. Al centro della polemiche la notizie dell'interesse della Juve per Manolas ...L'editorialista ha pubblicato un post sulla sua pagina twitter contro il giornalista della Rai, riguardo la notizia dell'interesse della Juve, per Manolas.