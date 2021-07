Barcellona | Eto’o | “Io ho giocato con Messi? No | è il contrario | lui giocava con me”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 luglio 2021) ‘Tu haicon. Che consiglio daresti ad Ansu Fati?‘. Mai fare questa domanda a Samuel. L’ex attaccante delha infatti risposto in modo particolare ad un giornalista: “No, lui hacon me, è diverso.hacon me, non io con. Ai miei tempi,con me, è diverso. Totalmente diverso“. Tanti sorrisi ma anche grande orgoglio per una delle leggende del club blaugrana. Per108 gol in 144 presenze col. SportFace.