Balnazione nelle acque abruzzesi è sicura Arta | alghe segnalate non sono dannose per salute

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 26 luglio 2021) Pescara - La balneazione nel nostro mare è, ledella specie fibrocapsa Japonica e Chattonella,nel tratto di mare antistante la costa pescarese, nonper laumana. È questo il responso delle analisi effettuate da, reso noto dal Direttore generale dell'Agenzia, Maurizio Dionisio, in sede di commissione consiliare "Ambiente e Parchi" al Comune di Pescara, convocata oggi per aggiornare i dati sulla balneazione. Dall'osservazione microscopia dei campioni in vivo, è stata evidenziata la presenza di una abbondante fioritura mista ...