Atp Atlanta 2021, Seppi sconfitto all’esordio: l’americano Fratangelo passa in due set (Di lunedì 26 luglio 2021) Si ferma già al primo turno l’avventura di Andreas Seppi al torneo Atp di Atlanta 2021. L’azzurro è stato battuto in due set, comunque lottati, dall’americano Bjorn Fratangelo, numero 190 della classifica mondiale. L’87 al mondo si è fatto sorprendere a un passo dal tie-break dal chirurgico statunitense, poi il secondo set ben giocato si è chiuso – stavolta sì – in un tie-break in cui è mancata però la lucidità giusta per poter prolungare l’incontro al terzo. 7-5 7-6(5) il punteggio finale di questo incontro durato un’ora e quarantanove minuti. Nel primo set c’è solo una palla break fino all’undicesimo ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Si ferma già al primo turno l’avventura di Andreasal torneo Atp di. L’azzurro è stato battuto in due set, comunque lottati, dalBjorn, numero 190 della classifica mondiale. L’87 al mondo si è fatto sorprendere a un passo dal tie-break dal chirurgico statunitense, poi il secondo set ben giocato si è chiuso – stavolta sì – in un tie-break in cui è mancata però la lucidità giusta per poter prolungare l’incontro al terzo. 7-5 7-6(5) il punteggio finale di questo incontro durato un’ora e quarantanove minuti. Nel primo set c’è solo una palla break fino all’undicesimo ...

Advertising

sportface2016 : #AtpAtlanta, #Seppi sconfitto all'esordio: l'americano #Fratangelo passa in due set - TennisWorldit : ATP Atlanta, Sinner punta il 3° titolo. Presente anche Kyrgios, ecco i dettagli - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Andreas Seppi in singolare e 4 a… - zazoomblog : Atp Atlanta 2021 programma orari e ordine di gioco lunedì 26 luglio con Seppi - #Atlanta #programma #orari #ordine - sportface2016 : #ATPAtlanta Programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 luglio con Andreas #Seppi. Si parte col primo turno -