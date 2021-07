Ascolti TV 25 luglio, numeri in ampio calo per Tempesta d'amore (Di lunedì 26 luglio 2021) Come sono andati gli Ascolti tv della giornata di domenica 25 luglio 2021? In Prima Serata si sono scontrate il film di Rai 1 Metti la Nonna in Freezer e la serie spagnola Grand Hotel. Nel Preserale Marco Liorni continua a primeggiare, mentre su Rete 4 Tempesta d'amore ha dovuto incassare un ampio calo di audience! Ascolti TV di ieri 25 luglio: male Colorado su Italia 1 Ha trasmesso emozioni e divertimento ai suoi 2.57 milioni di spettatori, il film Metti la Nonna in Freezer. La commedia italiana con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone ha ottenuto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 luglio 2021) Come sono andati glitv della giornata di domenica 252021? In Prima Serata si sono scontrate il film di Rai 1 Metti la Nonna in Freezer e la serie spagnola Grand Hotel. Nel Preserale Marco Liorni continua a primeggiare, mentre su Rete 4d'ha dovuto incassare undi audience!TV di ieri 25: male Colorado su Italia 1 Ha trasmesso emozioni e divertimento ai suoi 2.57 milioni di spettatori, il film Metti la Nonna in Freezer. La commedia italiana con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone ha ottenuto ...

Con Techetecheté Rai1 mette gli ascolti in freezer (assieme alla nonna)

Ascolti Tv 25 luglio 2021. In prima serata su Rai 1 Il film Metti la nonna in freezer con la coppia De Luigi - Leone è stato visto da una media di 2.576.000 telespettatori, pari 16% di share.

