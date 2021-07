Apprezzamento a ragazza finisce in rissa: 23enne in manette (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – E’ partito tutto da un Apprezzamento fatto da un gruppo di ragazzi nei confronti di una ragazza che chiacchierava con degli amici. Intervenuto per difenderla, un giovane è stato aggredito dal branco prima verbalmente e poi a calci e pugni. Chiamato il 112 NUE per segnalare quanto stesse accadendo, l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, che è immediatamente arrivata in Via delle Tre Fontane. Un 23enne romano, era ancora sul posto mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: bloccato ed arrestato, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate; sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – E’ partito tutto da unfatto da un gruppo di ragazzi nei confronti di unache chiacchierava con degli amici. Intervenuto per difenderla, un giovane è stato aggredito dal branco prima verbalmente e poi a calci e pugni. Chiamato il 112 NUE per segnalare quanto stesse accadendo, l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, che è immediatamente arrivata in Via delle Tre Fontane. Unromano, era ancora sul posto mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: bloccato ed arrestato, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate; sono ...

