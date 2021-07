A Tokyo 2020 va in scena il robot che gioca a basket e fa sempre canestro

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Se non fosse stato per la storica sconfitta degli Stati Uniti – la prima alle Olimpiadi dal 1994 a oggi - nella partita dimaschile ditra Francia e USA a rubare laagli atleti ci avrebbe pensato un. Entrato in campo nell’intervallo del match, è stato in grado di dare spettacolo centrando ilda ogni angolazione: dalla lunetta, dalla linea dei 3 punti e perfino da centrocampo. Basta spostarlo a giro per il campo, mettergli una palla in mano e al resto pensa l’intelligenza artificiale che è in grado di calcolare la distanza, l’angolazione necessaria per ...