Ultime Notizie dalla rete : Londra bar A Londra c'è un bar che prepara cocktail per cani Situato nel quartiere emergente Hackney Wick, zona est della capitale inglese, il bar è stato inaugurato a giugno e si trova all'interno del centro comunitario Barkney Wick, uno spazio "per cani e ...

A Londra ha aperto un bar che serve cocktail per cani Benvenuti da After Bark, bar dog friendly che ha aperto a Londra e che propone, accanto al menu per i classici clienti , snack e drink pensati appositamente per i cani . Il progetto fa parte di ...

Il caffè Illy diventa partner della National Gallery di Londra per un anno La partnership comincia con un pop-up che si trova all'aperto dietro alla National Gallery e un bar di caffè Illy all'interno della galleria. Illy sostenerà anche le arti contemporanee iniziando con u ...

