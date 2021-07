VIDEO Napoli-Pro Vercelli: il gol di Osimhen, Demme ko e… Gli highlights (Di domenica 25 luglio 2021) Guarda gli highlights della sfida tra Napoli e Pro Vercelli, andata in scena nella giornata di ieri: 1-0 il risultato finale Leggi su mediagol (Di domenica 25 luglio 2021) Guarda glidella sfida trae Pro, andata in scena nella giornata di ieri: 1-0 il risultato finale

Advertising

Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - SkySport : ? IL CESENA CALCIO È A TORINO ?? Alle 18 la sfida contro la Juventus di Allegri ?? Amichevole LIVE su Sky Sport Uno ??… - fanpage : In centinaia sono scesi in piazza per dire no al green pass obbligatorio. Ecco le immagini arrivano da Napoli. - SamaRosa70 : RT @blackan68873025: @_cieloitalia Da Napoli qualcuno prova a spiegarla facile al venduto giornalista?????? #NoGreenPassObbligatorio #NoGreenP… - AlfonsoPepe_ : RT @RadioSavana: Napoli, marea umana contro passaporto sanitario. Avanti così! La libertà non va chiesta, va presa! -