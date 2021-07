Tokyo: Menegatti - Orsi Toth battute all'esordio (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) - Inizio in salita per la coppia azzurra Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo olimpico di Tokyo 2020. La coppia dell'Aeronautica Militare è stata sconfitta dalle russe ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021)(GIAPPONE) - Inizio in salita per la coppia azzurra Martae Viktorianel torneo olimpico di2020. La coppia dell'Aeronautica Militare è stata sconfitta dalle russe ...

Advertising

RaiSport : ?? Ore 15 a #Tokyo Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth all'esordio nel #beachvolleyball . In serata i vice campion… - UgoBaroni : RT @RaiSport: ?? Ore 15 a #Tokyo Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth all'esordio nel #beachvolleyball . In serata i vice campioni olimpici… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Inizia con una sconfitta l'avventura delle ragazze del beach volley ??????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #BeachVolley… - Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ?? Ore 15 a #Tokyo Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth all'esordio nel #beachvolleyball . In serata i vice campioni olimpici… - sportface2016 : #Tokyo2020 #beachvolleyball , #Menegatti: 'Nessun rimpianto, è ancora lunga e ci rifaremo' -