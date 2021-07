Solaro | i lavoratori Gianetti ospiti in consiglio comunale | c’erano ordini per un anno

(Di domenica 25 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IdellaRuote sono stati ospitati venerdì sera daldiche ha approvato all’unanimità una mozione di sostegno alla lotta per il mantenimento della storica fabbrica di ruote. Prima dell’inizio delavuto la possobilità di raccontare quanto accaduto in queste ultime settimane, con la chiusura tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds ...

Advertising

ilSaronno : Chiusura Gianetti: al presidio anche i lavoratori della Electrolux di Solaro -

Ultime Notizie dalla rete : Solaro lavoratori

Il Notiziario

Nella serata di giovedì 22 luglio ne è stato votato uno all'unanimità a Desio , venerdì 23 luglio è la volta di, che ha invitato anche una rappresentanza diper testimoniare quanto ...... Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Parabiago, Pieve Emanuele, Rescaldina, Rho e, ha ...collaborativo e a funzioni integrate come il co - working e i servizi a sostegno dei genitori. I ...MILANO La Città metropolitana di Milano ha ottenuto 33 milioni dei 3,2 miliardi previsti dal Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità ...Prova di forza delle tute blu, dalle “fabbrichette“ ai grandi gruppi. E si raccolgono fondi per i colleghi licenziati dopo lo sblocco ...