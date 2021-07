Sfuma un obiettivo nel Napoli, l'attaccante va al Siviglia! (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale Twitter, Erik Lamela sarà un nuovo giocatore del Siviglia. L'argentino era stato accostato anche al Napoli negli ultimi mesi, obiettivo che però Sfuma definitivamente dato che l'ex Roma volerà dunque in Liga: "Erik Lamela è a Siviglia per le visite mediche. Bryan Gil sarà presto a Londra per firmare fino a giugno 2026 come nuovo giocatore del Tottenham.€ 25m al Siviglia dagli Spurs come parte della trattativa". Swap deal completed and signed, here we go confirmed! ???? #THFC #SevillaErik Lamela is in Sevilla to undergo his medical. Bryan Gil will be in London ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale Twitter, Erik Lamela sarà un nuovo giocatore del Siviglia. L'argentino era stato accostato anche alnegli ultimi mesi,che peròdefinitivamente dato che l'ex Roma volerà dunque in Liga: "Erik Lamela è a Siviglia per le visite mediche. Bryan Gil sarà presto a Londra per firmare fino a giugno 2026 come nuovo giocatore del Tottenham.€ 25m al Siviglia dagli Spurs come parte della trattativa". Swap deal completed and signed, here we go confirmed! ???? #THFC #SevillaErik Lamela is in Sevilla to undergo his medical. Bryan Gil will be in London ...

