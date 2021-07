Sassuolo, niente ritiro per Locatelli? Si stringe con la Juventus (Di domenica 25 luglio 2021) Manuel Locatelli potrebbe non andare in ritiro con il Sassuolo. La trattativa con la Juventus sarebbe infatti alla stretta finale A inizio settimana nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Probabilmente entro mercoledì, al più tardi giovedì i due club si vedranno con l’intenzione di stringere. Giovedì il giocatore dovrebbe presentarsi in ritiro col Sassuolo ma la sua convocazione è in bilico, molto dipenderà dall’esito del vertice. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Manuelpotrebbe non andare incon il. La trattativa con lasarebbe infatti alla stretta finale A inizio settimana nuovo incontro traper Manuel. Probabilmente entro mercoledì, al più tardi giovedì i due club si vedranno con l’intenzione dire. Giovedì il giocatore dovrebbe presentarsi incolma la sua convocazione è in bilico, molto dipenderà dall’esito del vertice. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

