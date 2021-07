Quirinale: da 3 agosto scatta semestre bianco, chi lo volle e come cambiò /Adnkronos (4) (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – Altri due Presidenti della Repubblica si trovarono alle prese con la coincidenza di semestre bianco e scadenza naturale delle Camere. Così Carlo Azeglio Ciampi l’11 febbraio 2006 decretò con qualche settimana di anticipo la fine “di una legislatura giunta sostanzialmente alla sua scadenza naturale”. Stessa scelta compiuta da Giorgio Napolitano il 22 dicembre 2012, una volta accertato che erano venuti meni i presupposti politico-parlamentari per il prosieguo dell’attività del Governo Monti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) () – Altri due Presidenti della Repubblica si trovarono alle prese con la coincidenza die scadenza naturale delle Camere. Così Carlo Azeglio Ciampi l’11 febbraio 2006 decretò con qualche settimana di anticipo la fine “di una legislatura giunta sostanzialmente alla sua scadenza naturale”. Stessa scelta compiuta da Giorgio Napolitano il 22 dicembre 2012, una volta accertato che erano venuti meni i presupposti politico-parlamentari per il prosieguo dell’attività del Governo Monti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

