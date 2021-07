Olimpiadi: canoa slalom, Horn in semifinale nel K1 con il 4° tempo (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – semifinale conquistata. Stefanie Horn comincia con il piede giusto il suo cammino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Questa mattina al Kasai Canoe slalom Center si è aperto ufficialmente il programma di gare della canoa slalom con le batterie di qualificazione del K1 femminile e del C1 maschile. L’azzurra della Marina Militare, nella prova per i kayak (K1), stacca il pass per la semifinale, in programma martedì 27 luglio, ottenendo il quarto miglior tempo assoluto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) –conquistata. Stefaniecomincia con il piede giusto il suo cammino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Questa mattina al Kasai CanoeCenter si è aperto ufficialmente il programma di gare dellacon le batterie di qualificazione del K1 femminile e del C1 maschile. L’azzurra della Marina Militare, nella prova per i kayak (K1), stacca il pass per la, in programma martedì 27 luglio, ottenendo il quarto migliorassoluto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

