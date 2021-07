LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Cairoli trionfa e accorcia prepotentemente su Gajser (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.50 Grazie per l’attenzione, si chiude qui la DIRETTA LIVE. A presto. 16.48 Sono solo 11 i punti di distacco tra Cairoli e Gajser dunque dopo questo GP della Repubblica Ceca (194 a 183)! Male Fevbre che viene ripassato da Prado, ora lo spagnolo è terzo a 177 punti, 4 in più del francese. 16.46 Ottimo ottavo posto per Lupino, Febvre è 10° a 42? mentre Gajser alla fine chiude 15° in rimonta e salva 6 punti 16.44 E finisce qui!!! Cairoli trionfa MAESTOSAMENTE IN GARA-2 davanti a Seewer ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Grazie per l’attenzione, si chiude qui la. A presto. 16.48 Sono solo 11 i punti di distacco tradunque dopo questo GP della(194 a 183)! Male Fevbre che viene ripassato da Prado, ora lo spagnolo è terzo a 177 punti, 4 in più del francese. 16.46 Ottimo ottavo posto per Lupino, Febvre è 10° a 42? mentrealla fine chiude 15° in rimonta e salva 6 punti 16.44 E finisce qui!!!MAESTOSAMENTE IN GARA-2 davanti a Seewer ...

