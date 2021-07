La bella stagione… non per tutti! (Di domenica 25 luglio 2021) Mal d’estate L’estate è la stagione più attesa a prescindere dall’età. Noi tutti l’associamo alla libertà, al mare, al riposo, alla pelle abbronzata, alle storielle stile “sapore di mare”, e poi ci sono le canzonette che fanno da colonna sonora, i selfie, i viaggi. Questo nella teoria. In pratica non è così, non sempre, e non in questo periodo storico. Le temperature alte possono incidere sull’umore scatenando reazioni estreme nell’organismo: irritabilità, alterazione del sonno, apatia, affaticamento, abbassamenti dell’umore. A seconda della temperatura il cervello manda in circolo attraverso il sistema sanguigno delle sostanze, risposte fisiologiche che mirano a proteggere l’organismo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Mal d’estate L’estate è la stagione più attesa a prescindere dall’età. Noi tutti l’associamo alla libertà, al mare, al riposo, alla pelle abbronzata, alle storielle stile “sapore di mare”, e poi ci sono le canzonette che fanno da colonna sonora, i selfie, i viaggi. Questo nella teoria. In pratica non è così, non sempre, e non in questo periodo storico. Le temperature alte possono incidere sull’umore scatenando reazioni estreme nell’organismo: irritabilità, alterazione del sonno, apatia, affaticamento, abbassamenti dell’umore. A seconda della temperatura il cervello manda in circolo attraverso il sistema sanguigno delle sostanze, risposte fisiologiche che mirano a proteggere l’organismo, ...

