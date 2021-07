Inter, la trattativa infinita che preoccupa Simone Inzaghi (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter continua la ricerca per l’esterno destro ed il tecnico Simone Inzaghi è preoccupato per le tempistiche della trattativa Nandez Con la cessione di Achraf Hakimi al Psg, l’Inter necessita obbligatoriamente di un colpo sulla fascia destra. Marotta e tutta la dirigenza del club campione d’Italia è al lavoro per accontentare le richieste di Simone Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 luglio 2021) L’continua la ricerca per l’esterno destro ed il tecnicoto per le tempistiche dellaNandez Con la cessione di Achraf Hakimi al Psg, l’necessita obbligatoriamente di un colpo sulla fascia destra. Marotta e tutta la dirigenza del club campione d’Italia è al lavoro per accontentare le richieste diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

