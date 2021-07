In Afghanistan è stato imposto un coprifuoco per provare a fermare l’avanzata dei talebani (Di domenica 25 luglio 2021) Il 23 luglio il governo afghano ha imposto un coprifuoco in gran parte del paese per provare a fermare o quantomeno rallentare la sempre più preoccupante avanzata dei talebani. Il gruppo estremista islamista negli ultimi mesi ha riconquistato diverse aree Leggi su ilpost (Di domenica 25 luglio 2021) Il 23 luglio il governo afghano haunin gran parte del paese pero quantomeno rallentare la sempre più preoccupante avanzata dei. Il gruppo estremista islamista negli ultimi mesi ha riconquidiverse aree

