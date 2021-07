David di Michelangelo, in pericolo la copia in Cina per le inondazioni (Di domenica 25 luglio 2021) C'è apprensione per la copia del David di Michelangelo che da anni fa bella mostra di sé in una piazza di Ningbo, città della Cina nella provincia dello Zhejiang, sette milioni di abitanti. La statua,... Leggi su lanazione (Di domenica 25 luglio 2021) C'è apprensione per ladeldiche da anni fa bella mostra di sé in una piazza di Ningbo, città dellanella provincia dello Zhejiang, sette milioni di abitanti. La statua,...

tetobread : come faceva ad essere così timidino while looking like the david of michelangelo mannaggia la puttana - kirin_osu : @ynn_jenny lo so che sono un david di Michelangelo non c'era bisogno di una reazione del genere ?? - shestheloser : @itiswhatitis0_ Sembra il David di Michelangelo, non può essere umano ?? - SIMONE89153681 : @CompiutaDonzel1 @GioGeneSharp Come il David di Michelangelo un artefatto....?? che mi sono perso....... - periodicodaily : David in piazzale Michelangelo: un restauro da ammirare #arte #cultura -

Ultimo Dice, ma quello è il David di Michelangelo. E Oleandra è di Arturo Carmassi e chi può dire se fra molti anni non sarà considerata alla stregua delle più significative opere di arte contemporanea. ...

La storia del cuneese SebastianK, diventato artista per caso durante il lockdown Apprezzato da critici e curatori d'arte, ha recentemente ricevuto il premio David di Michelangelo dall'Accademia “Italia in arte nel mondo”. "Sono stati i critici che mi hanno fatto diventare artista, ...

