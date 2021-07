CIR Junior | Casella-Siragusano | è bis al Rally di Roma

(Di domenica 25 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Prove difficili e da gestire per tutti aldiCapitale anche tra gli sfidanti del CIRal loro quarto appuntamento stagionale, il secondo su asfalto. A intascarsi la vittoria sono stati Alessandroe Rosarioche rubano la scena sull’asfalto deldiCapitale. Nuovo successo per il tandem messinese L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Aciteamitalia : Bis nel CIR Junior per Casella-Siragusano che volano sull’asfalto di Roma - Piero_Longhi : Casella / Siragusano - 1 Assoluti - CIR JUNIOR - Aci Team Italia - Rally di Roma 2021 - Piero_Longhi : Rosso / Ferrari - 2 Assoluti - CIR JUNIOR - Aci Team Italia - Rally di Roma 2021 - Piero_Longhi : Daprà / Lombardi- 3 Assoluti - CIR JUNIOR - Aci Team Italia - Rally di Roma 2021 - Piero_Longhi : De Nuzzo / Colapietro - 4 Assoluti - CIR JUNIOR - Aci Team Italia - Rally di Roma 2021 -

Alessandro Casella su Ford Fiesta Rally4 svetta nel, Alessandro Ciardi è in testa nel nuovissimo GR Yaris Rally Cup . mentre nelle altre categorie dell'ERC Ken Torn su Ford Fiesta Rally3 ......europeo in carica Alexey Lukyanuk navigato da Alexey Arnautov su Citroen C3 (SaintelocTeam). Una dimostrazione di forza da parte di De Tommaso, alla prima stagione completa nelcon una ...Quanto visto ieri a Caracalla non era un semplice fuoco di paglia, ma l'inizio di una marcia che, almeno nella prima giornata di gara, è stata sicuramente vincente per Andrea Crugnola e Pietro Ometto.Tutto pronto per la doppia sfida per il Campionato Italiano Rally Sparco e il FIA European Rally Championship in programma nel weekend dal 23 al 25 luglio ...