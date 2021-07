Castelforte | paura nella notte | auto finisce in un fossato | a bordo una ragazza Campana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 luglio 2021)appena trascorsa, poco prima delle 2, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di(LT) a seguito della segnalazione di un incidente stradale. Sul posto, in Via delle Terme, la squadra territoriale ha costato la presenza di una sola vettura finita fuori strada per cause in fase di accertamento. Al momento dell’intervento di soccorso la persona coinvolta era fuori e, apparentemente, illesa. Si tratta di una. Recuperato e messa in sicurezza il mezzo coinvolto. Sul posto, per le rispettive competenze, anche 118 e Carabinieri. ...