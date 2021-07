Brasile-Costa D’Avorio: formazioni e dove vederla (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi 25 Luglio 2021 nello Stadio Yokohama alle ore 10:30 si disputerà la partita Brasile-Costa D’Avorio valida per i giochi di Tokyo 2020. Il Brasile ha fatto vedere quello che in molti si aspettavano. La Seleção ha superato per 4-2 la Germania e lo ha fatto grazie a Richarlison la cui tripletta in un tempo è servita per evitare di soffrire dopo il rientro tedesco. Nella Costa D’Avorio si è subito messo in luce Franck Kessié: il centrocampista del Milan ha debuttato ai Giochi olimpici con un gol decisivo nella vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita. Brasile-Germania ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Oggi 25 Luglio 2021 nello Stadio Yokohama alle ore 10:30 si disputerà la partitavalida per i giochi di Tokyo 2020. Ilha fatto vedere quello che in molti si aspettavano. La Seleção ha superato per 4-2 la Germania e lo ha fatto grazie a Richarlison la cui tripletta in un tempo è servita per evitare di soffrire dopo il rientro tedesco. Nellasi è subito messo in luce Franck Kessié: il centrocampista del Milan ha debuttato ai Giochi olimpici con un gol decisivo nella vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita.-Germania ...

