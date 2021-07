Atp Umago 2021, Alcaraz vince la sua prima finale del circuito maggiore: Gasquet battuto in due set (Di domenica 25 luglio 2021) Carlos Alcaraz vince il suo primo titolo titolo nel circuito maggiore e porta a casa il torneo Atp di Umago 2021. Sulla terra rossa croata lo spagnolo, un vero predestinato del tennis mondiale, batte il francese Richard Gasquet, che era tornato in un atto conclusivo dopo tre anni dall’ultima volta, con un agile punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Il classe 2003 dimostra dunque di essere sempre più in ascesa. IL RACCONTO DEL MATCH – Solidissimo lo spagnolo al servizio nel primo set, tanto che non concede nemmeno una palla break al ben più esperto ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Carlosil suo primo titolo titolo nele porta a casa il torneo Atp di. Sulla terra rossa croata lo spagnolo, un vero predestinato del tennis mondiale, batte il francese Richard, che era tornato in un atto conclusivo dopo tre anni dall’ultima volta, con un agile punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Il classe 2003 dimostra dunque di essere sempre più in ascesa. IL RACCONTO DEL MATCH – Solidissimo lo spagnolo al servizio nel primo set, tanto che non concede nemmeno una palla break al ben più esperto ...

